光田綜合醫院和弘光科大攜手人體臨床試驗,發現服樟芝可降低脂肪肝及發炎程度。(光田綜合醫院提供/陳淑娥台中傳真)

全球每4人有一名是非酒精性脂肪肝病患者,在台盛行率約11.4至41%。光田綜合醫院偕同弘光科大生物科技系、營養系,進行「樟芝菌絲體於非酒精性脂肪肝輔助療法之人體臨床試驗」,在服用樟芝後可降低脂肪肝,這是國內首次研究發現,報告已發表在本期《美國營養學院期刊》(Journal of the American College of Nutrition)。

根據國家衛生研究院第778期電子報報導,目前,全球每4人即有一名是非酒精性脂肪肝病患者,在台灣的盛行率約為11.4~41%。非酒精性脂肪肝病的病程是先從肝細胞累積脂肪的非酒精性單純性脂肪肝開始,伴隨著發炎而形成肝細胞損傷的非酒精性脂肪肝炎,進而發展至肝纖維化。約25 ~ 50%的非酒精性脂肪肝炎患者的病情會持續惡化成肝纖維化,甚至可能發展成嚴重影響肝功能的肝硬化及肝癌。

民間長久以來相信樟芝對保肝有明顯效果,弘光科大生物科技系自2007年第一篇發表樟芝菌絲體功效以來,已陸續發表指出樟芝菌絲多醣體成分於小鼠動物試驗中,可提升肝臟組織中抗氧化酵素活性,避免肝臟急性發炎症狀。

生科系喬長誠教授指出,樟芝國際發表期刊自1995年以來近500篇報告發表,僅有4篇人體臨床研究報告,卻無相關脂肪肝疾病研究。過去研究脂肪肝也沒有人體臨床試驗,因此,6年前和光田綜合醫院共同研究從事樟芝於非酒精性脂肪肝輔助療法的人體臨床試驗。

喬長誠坦言,臨床人體試驗耗時,所需經費又多,臨床受試者能配合長期執行到計畫結束的也不多,人體試驗執行上難度高,且需要長時間進行,但是團隊一一克服,使用具有健字號許可證、尤其是獲得兩項護肝與降血壓功能健康食品認證的樟芝菌絲體膠囊,讓臨床受試者服用。

光田綜合醫院內科部長柯萬盛表示,完成臨床試驗共計28位,期間每天口服3顆膠囊(每粒420毫克的樟芝菌絲體)或420毫克的賦形劑作為安慰劑,在3個月後進行第一次的複檢,6個月後再進行複檢,最後發現受試者可調整免疫反應、降低脂肪肝及發炎程度,研究結果發表在這一期《美國營養學院期刊》,這是國內首次研究發現,將有助於我國樟芝生技產業往國際市場發展及進一步的研究方向。

(中時 )