The Lakers are averaging the fewest points per game and shooting the worst out of any team in the bubble.



99.3 PPG

39.8 FG%

25.2 3P%



The second lowest marks are 105.0 PPG (Wizards), 42.0 FG% (Mavs), 29.8 3P% (Mavs). pic.twitter.com/c4RgnSkcwf — StatMuse (@statmuse) August 6, 2020

就算湖人搶占西區第1種子的龍頭位置，但在復賽後的表現，他們真的毫無王者風範！根據《StatMuse》在6日報導，湖人在奧蘭多隔離泡泡內的4場比賽表現很糟，包含平均得分(99.3)、投籃命中率(3成98)、三分命中率(2成52)都排墊底。

《StatMuse》也同時揭露當前參加復賽的22支球隊，這3項團隊數據排在倒數第2的隊伍，分別是平均得分105.0分的巫師，以及投籃命中率4成20與三分命中率2成98的獨行俠，相較於湖人的墊底數據，巫師和獨行俠還更出色。

其實湖人的低迷，最關鍵的因素仍在「小皇帝」詹姆斯，他在這4場排名賽，兩分球命中率4成89，三分命中率2成27，罰球命中率6成84，都不如他在本季停賽之前的表現，更誇張的是，湖人在詹皇上場的134分鐘，正負值竟是負32。

不過這或許是詹姆斯的調整「策略」，畢竟當前湖人已經確保西區第1位置，接下來的排名賽早就無關痛癢，詹皇也無須拿出真正本事應戰，還不如等到16日季後賽開打之後，才把自己的狀態逐漸調到高峰期，當前勝負與表現僅供參考！

(中時 )