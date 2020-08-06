就算湖人搶占西區第1種子的龍頭位置，但在復賽後的表現，他們真的毫無王者風範！根據《StatMuse》在6日報導，湖人在奧蘭多隔離泡泡內的4場比賽表現很糟，包含平均得分(99.3)、投籃命中率(3成98)、三分命中率(2成52)都排墊底。
《StatMuse》也同時揭露當前參加復賽的22支球隊，這3項團隊數據排在倒數第2的隊伍，分別是平均得分105.0分的巫師，以及投籃命中率4成20與三分命中率2成98的獨行俠，相較於湖人的墊底數據，巫師和獨行俠還更出色。
其實湖人的低迷，最關鍵的因素仍在「小皇帝」詹姆斯，他在這4場排名賽，兩分球命中率4成89，三分命中率2成27，罰球命中率6成84，都不如他在本季停賽之前的表現，更誇張的是，湖人在詹皇上場的134分鐘，正負值竟是負32。
不過這或許是詹姆斯的調整「策略」，畢竟當前湖人已經確保西區第1位置，接下來的排名賽早就無關痛癢，詹皇也無須拿出真正本事應戰，還不如等到16日季後賽開打之後，才把自己的狀態逐漸調到高峰期，當前勝負與表現僅供參考！
(中時 )
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