醫師半夜值班太累，偶爾會鬧出小烏龍，護理師李岱子在節目上分享，產婦半夜臨時要生，醫師匆忙趕來，整個生產過程很順利，醫師照慣例抱起寶寶，恭喜產婦生了個女孩。結果產婦聽了大崩潰，不敢相信自己生的女嬰，下面多一根，後來，醫師發現自己看錯，便尷尬表示，小鳥飛回來了！

護理師李岱子在節目《醫師好辣》上分享，婦產科醫生很辛苦，經常大半夜需要起來接生。有天值大夜班需要接生，事先準備好等醫師進產房，整個過程順暢，在一陣「媽媽來深呼吸！用力！用力！看到寶寶的頭了」，就這樣寶寶順利地出生。

李岱子表示，寶寶出生後，醫師照慣例抱給產婦看，同時也恭喜產婦說，你生的這個孩子是女生！結果，那位媽媽聽到之後，當場竟在產台上大崩潰尖叫，「什麼？怎麼是女生？你不是跟我說是男生嗎？」

李岱子指出，當下醫師也有點慌，趕緊再看一下寶寶，發現是自己看錯後，也鬆了口氣開玩笑說「小鳥飛回來了！」這個尷尬的烏龍，應是醫師半夜趕來接生，疲勞加上剛睡醒，就不小心看錯了，而產婦在護理師的安撫下，也平復心情。

(中時新聞網)