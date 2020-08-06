女子鄭裕燕不滿與男友韓沅彬交往、遭母親阻止，去年與韓共謀在大社果菜市場刺殺母親致死。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

女子鄭裕燕不滿與男友韓沅彬交往、遭母親阻止，去年與韓共謀在大社果菜市場刺殺母親致死。一審判韓13年8月、褫奪公權7年；鄭15年6月，褫奪公權8年。高雄高分院6日宣判，上訴駁回，維持一審原判，可上訴。

今日宣判，僅在押的韓到庭聽判，法官宣判後問韓有無問題，韓反應稍慢、回答「謝謝法官」，隨即還押。

去年7月才滿20歲的韓沅彬，和小1歲的女友鄭裕燕，不滿女友母親王女反對2人交往，透過Line密謀殺人，購買水果刀後，在大社區果菜市場殺害王女。橋頭地院合議庭認為韓因為喜歡鄭女，才失去理智犯下此案，想藉此挽回女友的心，犯案後坦承罪行、寫悔過書，並向被害家屬道歉。

韓因經濟能力不足，未能與死者家屬達成和解賠償損害，但死者家屬到庭表示不希望判處韓死刑或無期徒刑，希望他能早日回到社會，做一些對社會有貢獻的事情。

至於鄭裕燕，法官認為她是因為不滿母親的嚴格管教方式，一時糊塗與情緒衝動，教唆韓沅彬殺母，從對話紀錄來看，鄭有參與討論如何殺害母親，屬共同正犯。

合議庭認為，韓、鄭兩人都還年輕，經醫院鑑定，韓的再犯可能性不高，加上他已悔過，且死者家屬求情，及考慮鄭裕燕有輕度智能障礙，判韓13年8月、鄭15年6月徒刑。

(中時 )