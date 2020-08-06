川普最終同意讓微軟收購陸熱門社群影音軟體抖音國際版「TikTok」，並要求在9月15日與美國買主完成交易，否則揚言封殺，且仍需收取中間費給美財政部；不過，專家與美媒認為，川普政府強迫TikTok賣給美企還收取費用的做法不僅缺乏法律根據，其實和黑手黨沒兩樣。

據法新社報導，川普4日表示，美國手裡有所有的牌，稱「若沒有我們，你們（指TikTok）根本進不來美國；如果你是地主，就會有租戶，租戶的事業需要租金，那就需要租約」，堅稱美財政部應從TikTok出售美國業務案獲得一大筆報酬，且微軟也很感謝政府的作法。

不過英媒《每日電訊報》認為，川普赤裸裸的交易語調，顯然是要任何在美國這個自由貿易市場進行交易的公司必須臣服在他個人的否決權下，造成更進一步干預科技市場；理論上而言，這比造成國家安全威脅的個案更為嚴重。

報導指出，牛津大學當代史講師、同時也是土耳其與俄羅斯專家的阿爾蒙德（Mark Almond）表示，很顯然川普正如同義大利黑手黨，向商家收取「保護費」；他表示，「想像一下如果TikTok是日本或南韓APP，難道『不希望矽谷與這些產品競爭』這種想法，對美國人而言會是好事嗎？」

阿爾蒙德解釋，或許這決定對北京傳遞訊號，但也可能對那些眼下並未對美國有敵意的他人也傳達了一個訊息，也就是讓美國敵人們有根據指責美國「看起來就像黑手黨勒索」。

另外，美國戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）科技政策計畫負責人路易斯（James Lewis）也表示，這些是在俄羅斯所見到的黑手黨手段，不認為這些政策合乎憲法。

不過，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）仍表示，對於TikTok讓微軟收購還不夠，對於TikTok與微信等陸軟體是「重大威脅」，美國希望看到「不被信任的」陸製App，從美國的App Store下架。他表示，未來國務院也會與商務部和其他政府機關合作，以限制大陸雲端服務提供商在美國蒐集、儲存、處理資料與敏感資訊的能力。

(中時新聞網)