大園16歲少年倒水溝身亡 母嚎啕大哭 10:562020/08/06 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市大園區溪洲路水溝發現一名男屍，打撈後已無生命跡象。（翻攝照片／姜霏傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市大園區溪州路70巷內6日早上6時30分，發現1名劉姓少年倒在水溝裡，大園分隊獲報後趕往現場，將少年拉上岸時已沒有生命跡象。警方通知該少年母親到現場時，母親嚎啕大哭，無法接受孩子身亡消息。現場沒有打鬥痕跡，少年的身體右側有擦傷，初步研判為少年不慎摔落，排除他人殺害疑慮，尚待進一步釐清。 (中時 ) #少年 #現場 #水溝 #母親 #大園 也許您會感興趣 推薦閱讀 龍眼老農摔落水溝 臉埋水深15公分溺斃 15:412020/08/04 社會 警員被撞腦死 家屬拔管決器捐 04:102020/08/04 社會新聞 改車大王家變1／惡妻持刀抵兒頸逼給錢 少年董座崩潰自揭家醜 07:302020/08/05 社會 立委推楊庭豪條款 無照加重刑責 04:102020/08/05 社會新聞 器捐警楊庭豪招魂 母喚「別害怕快回來」聖茭回應全場淚崩 11:052020/08/05 社會 包尿布兄妹手牽手偷出遊迷途 暖警先換尿布再找媽媽 12:042020/08/05 社會 操作保特瓶粉碎機遭滾輪捲入 台中越籍移工斷臂命危 16:142020/08/05 社會 山與海之間 04:102020/08/05 藝文副刊 21歲警楊庭豪送行巡禮 同袍連喊「庭豪，任務結束一路好走」 11:512020/08/05 社會 胡志強見證企業捐百萬助貧童 盧秀燕出席小學校舍增建動土 04:102020/08/04 地方新聞 社會熱門新聞 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 情趣店驚傳鬧鬼 半夜等身娃娃「轉身看鏡頭」 131秒恐怖畫面曝光 - 社會 羅霈穎「雙腿著地躺床」＋「雙腳發黑」猝死 高大成推測死因 - 社會 大園16歲少年倒水溝身亡 母嚎啕大哭 - 社會 惡仲介暴力恐嚇外籍漁工 謊報失聯剝削遭羈押 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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