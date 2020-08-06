桃園市大園區溪州路70巷內6日早上6時30分，發現1名劉姓少年倒在水溝裡，大園分隊獲報後趕往現場，將少年拉上岸時已沒有生命跡象。警方通知該少年母親到現場時，母親嚎啕大哭，無法接受孩子身亡消息。現場沒有打鬥痕跡，少年的身體右側有擦傷，初步研判為少年不慎摔落，排除他人殺害疑慮，尚待進一步釐清。

(中時 )