華友聯（1436）因新案「IN H」持續入帳，今年7月營收攀升到3.95億元，累計前7月營收達10.65億元，大幅超車去年同期62.43％，全年營收則視「EGO」和「秋紅谷」2建案，是否如期在年底之前完工、入帳。

華友聯公佈7月營收約3.95億元，比去年7月的3357萬元，年增1076.44％，累計今年前7月營收約10.65億元，比去年前7月的6.56億元，年增約62.43％。

華友聯董事長陸炤廷6日表示，總銷金額近12億元的「IN H」從今年6月開始入帳，因為在預售時，已經完銷，因此，可以持續入帳到9月。

不過，原本預期預售時也已完銷的「EGO」和「秋紅谷」，可接續完工交屋入帳，但，因缺工等問題，總銷約11.5億元的「秋紅谷」，幾乎已確定來不及今年入帳了。

他說，另一大樓建案「EGO」目前正在進行中庭工程，後續還有驗收、使照取得、以及大約40天的保存登記，總銷約15億元的「EGO」建案，要全力拚看看，是否來得及年底前入帳。

(工商 )