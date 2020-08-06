娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！羅霈穎早戒安眠藥；譚詠麟正宮遁入佛門；林志玲洩懷孕進度；曾志偉妻過世，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

羅霈穎3日晚間驟逝，粘嫦鈺因媒體工作與她牽起緣分，5日受訪表示，從兩人的對話中，可以知道羅霈穎她生前有痛風、脊椎側彎等健康問題，但她嘗試所有最新療法與儀器，就想抓住青春尾巴，羅霈穎曾說：「我一輩子都是這樣樂天派，所以不容易老，我要去雷射光療淨血保養身體，去掉血中的自由基，就可以變年輕。」並坦言，「我可是玩瘋了現在，再不玩，怕玩不動了，要瘋狂玩到死！」回顧她生前最後幾年生活，似乎真的如願。

娛樂8點半》被暱稱為「校長」的男星譚詠麟，在天團「溫拿五虎」中擔任主唱，無論身為團員還是單飛歌手，都在華人歌壇寫下歷史性的一頁，但比起演藝成績，他周旋於兩女的感情世界，更為人所津津樂道，如今和譚詠麟以一家三口幸福姿態現身的，其實並非元配，譚詠麟正妻楊潔薇為愛隱忍換來一場空，早已成為這場婚姻裡的局外人，更盛傳已削髮出家為尼。

「台灣第一名模」林志玲去年閃嫁AKIRA，婚後懷孕進度更是頻頻被外界關切，近日在臉書曬出一系列美照，並發文表示：「心中的理想生活，就是現在」，透露出對一年多的婚姻相當滿意，依舊未對孕事做出回應。

香港大哥大曾志偉，感情世界精彩，他曾在香港節目《志雲飯局》鬆口坦承自己結過3次婚，第一任老婆就是藝人寶媽王美華，而為他生下2個兒子曾國祥、曾國猷的則是現任妻子朱錫珍。然而與曾志偉分居20多年的朱錫珍，5日傳出已逝世，兒子曾國祥隨後也發布聲明，痛心證實母親已在本月3號安詳離世。

(中時新聞網)