工業電腦廠廣積（8050）股東常會通過配息約2元，今（6）日進行除息交易，每股參考價為41元。由於公司預期營運動能將自9月起顯著轉強，下半年營運可望先蹲後跳，股價開高後震盪走揚，最高上漲2.93％至42.2元，填息率達6成，於填息路上穩健前行。

廣積3月中股價下探30元、創近11年5個月低點，隨後一路震盪走升，3日觸及44.2元、創近5個月高點。由於波段漲幅已逾47％，近日股價於42～44元區間盤整。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超36張、本周迄今買超7張。

廣積2020年6月自結合併營收3.25億元，月增9.53％、年增13.88％，回升至近3月高點。不過，第二季合併營收9.11億元，季減12.71％、年減0.57％，為近3季低點。累計上半年合併營收19.54億元，年增5.18％，登近4年同期高點、亦創同期第3高。

廣積執行長許吳樁先前指出，上半年營收維持成長，主要受惠旗下博弈設備廠廣錠營運顯著回升挹注。廣積受歐美及日本受疫情影響封城管制防疫，專案訂單出貨及裝機測試等進度全數遞延，上半年個體營收仍較去年同期衰退，表現仍較遲緩。

展望後市，許吳樁指出，受訂單遞延出貨影響，廣積7、8月個體營運動能仍溫吞，預期個體營收仍較去年同期持平略降，使第三季仍較去年同期小幅衰退。不過，受惠廣錠營運顯著轉強帶動，預期整體合併營收預計仍可維持年成長。

不過，許吳樁對9月後的營運展望轉趨樂觀，主因桃園平鎮新廠將完工投廠，加上去年敲定的網安設備、網通邊緣閘道器、換電站等專案大單將陸續量產出貨，因此第四季「會很忙」，看好下半年營運可望先蹲後跳，對全年營收恢復成長樂觀看待。

(時報資訊)