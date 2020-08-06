美國兩黨議員對於新一輪紓困方案取得共識進展，以及部分美企財報好表現，美股周三收漲，那指連三日破天花板新高。

在連升兩日後，周四香港恆生指數高開98點，隨後一路貫破2500點，跌320點或-1.28%，為24781點。國企股(H股)跌88點或-0.86%，為10168點。

市值居港股前兩名的騰訊未追隨那指上漲，低開0.5港元，後跌2.1%，暫報549.5港元，拖累港股上午表現。市場估主要原因為美國有意下架多款中國應用程式，包括騰訊的微信，美國務卿彭佩奧更親自點名微信危害美國公民資料安全，彭佩奧另點名中國移動和中國電信的數據儲存安全問題。

騰訊推動鬥魚和虎牙合併的消息一直不斷，騰訊欲打造出遊戲直播巨擘，彭博認為合併後公司市值將達百億美元。據消息指，合併後雙方內容互通，但公司和品牌各自獨立運作。

長江基建集團跌逾4%。該集團公布今年上半年獲利年減52%，集團指出獲利下跌主要是英國企業稅未如先前公布降至17%，而為19%。

(時報資訊)