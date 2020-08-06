白宮與民主黨就新一輪新冠紓困法案再度展開的協商仍無法達成協議，白宮周三揚言將自行採取行動，提供新冠紓困措施。

在白宮與民主黨要員經過又一天的協商之後，川普政府在加發失業保險給付方面似乎有所讓步，但仍有一連串議題尚待解決。白宮幕僚長米道斯（Mark Meadows）向記者表示：「各方尚未達成協議」。據悉白宮提出聯邦額外失業給付措施延長至12月，每周加發400美元。

在接受媒體訪問時，米道斯表示，如果民主黨與白宮無法達成協議，川普總統將自行採取行政措施延長加發失業給付與「驅逐暫停令」（Eviction Moratorium）兩項紓困政策。米道斯所言或許只是一種談判策略，因為目前尚不清楚川普是否有權採取這些行動，而聯邦撥款依法由國會掌控。

上述兩項關鍵性的紓困措施已在7月底到期，美國朝野府會各方正加快協商腳步，雖然白宮此前承諾將力圖在本周結束前敲定協議，但迄今取得的進展仍然有限。對於要多久才能達成協議，民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）不願給出任何保證，她表示：「我對隧道盡頭的光感到樂觀，但是這條隧道有多長還有待觀察」。

分析師表示，如果紓困振興方案或疫苖的發展真的令人失望，在最好的情況下美股可能展開10%的修正，而且很快會發生。對於當前美股的榮景，我們不能自滿。

(時報資訊)