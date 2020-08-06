渣打集團日前透過網路調查，研究新冠肺炎疫情如何衝擊並翻轉消費者的生活型態與理財觀念，調查結果發現，23%台灣人的所得較疫情之前減少，且有半數以上台灣人預期自己的工作或收入將會受疫情影響。而在全球不同世代受訪者中，以18至34歲的年輕族群，對於在後疫時代發揮數位知識與技能並更加努力工作感到最有信心。

而與全球調查結果相比，台灣地區受訪者對於掌握數位化的自信程度較為落後，僅有約半數的人認為自己具備後疫世界所需的數位知識及技能。儘管有82%台灣受訪者表示願意增加使用數位科技的機會，但在18至34歲的年齡層中，僅有58%的台灣受訪者對自己數位程度感到有自信，低於全球平均80%。

渣打集團本次調查涵蓋全球12個市場：台灣、中國、香港、新加坡、印度、印尼、馬來西亞、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、英國與美國。調查分為三階段，依序探討消費者在疫情過後的收入、消費與財富管理觀念，第一階段首先關注疫情對於受訪者收入與工作的衝擊。結果顯示，受訪者對於自身財務現況與對未來前景信心存在落差，主要的原因可能取決於受訪者是否有意願在疫情過後更加努力工作，或採取行動以適應新的收入模式，或願意發展新職能以賺取更多報酬。

調查結果也發現，在職涯初期就面臨陷入嚴重衰退的全球經濟，使得年輕世代更願意也更有能力適應不確定的現狀。25至34歲的台灣人中，有64%考慮尋求副業或開發第二收入；同時有64%的人也將再培訓（retraining）列為選項。

全球調查結果也呈現類似現象，多數千禧世代跟Ｚ世代認為創業是因應危機的方式之一。全球18至44歲的年齡層中，有52%曾考慮在未來半年內創業，但45歲以上的受訪者，曾萌生創業想法的比例只有30%。全球調查結果也顯示，隨著年齡越大，受訪者在面對工作的彈性、適應性與創業家精神都降低，推測可能是因為中老齡世代在職涯發展已取得相當成績或地位。

然而，與全球數據不同的是，所有年齡層的台灣人皆表示在疫情過後願意更加努力工作，比例高達82%。45歲以上的台灣人，有85%願意更努力工作，以彌補可能減少的工時或薪資，遠高於全球平均的63%。

此外，已開發國家跟開發中國家之間也存在明顯對比。先進經濟體的受訪者不僅對於掌握數位化的自信程度較低，同時對於適應疫情帶來的改變或採取行動增加收入的意願也較低。

西方與非西方國家的差異則展現在數位化程度與新科技應用，全球有80%的人表示想要在未來工作中更頻繁使用數位科技，台灣受訪者的比例是82%，但美國為77%，英國則僅有73%。疫情也催化數位銀行服務的普及，尤其是在快速發展的新興市場，印度（79%）、阿拉伯聯合大公國（72%）與肯亞（69%）有多數受訪者在過去這段期間皆增加了行動銀行服務的使用頻率，而台灣只有43%受訪者表示因為疫情提升他們使用網銀或行動銀行的機會。

(時報資訊)