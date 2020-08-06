效力天使隊的日籍「二刀流」大谷翔平因前臂拉傷，剛從投手丘復出又要走下去，在教練團指示下他今年無緣再登板，只剩單刀作戰，雖然有些失望，不過大谷表示他會聽從教練安排，但仍希望明年繼續投、打二刀流。

根據天使球團表示，大谷被診斷出右手臂的屈肌與旋前肌有一至二級拉傷，預計要休養4至6周，考量到今年是縮水賽季，基本上今年不會再登板投球。大谷表示先前TJ手術的復健過程中，有時手肘會有緊繃和痠痛感，因此讓他很難知道是何時受傷的，但他對此還是保持樂觀，接下來會以指定打擊身分出賽，明年再重回投手丘。

「這不像之前開刀那樣嚴重，我只是手肘有些發炎。」大谷透過翻譯向美媒表示，「如果球團告訴我只能專心在投球或打擊，我會聽的，但理想情況下，我希望兩扇窗戶都打開，繼續二刀流。」

大谷說，「我現在只能專注在賽季中，我只剩打擊能貢獻了，所以我需要更專注在此。不過只要休季，我可以有更完整的投球計畫，並嘗試提高球速。」

大谷翔平今年以打者出賽6場，敲出2支全壘打，不過打擊率僅1成48，雖然打擊率不高，但他仍很樂觀，因為他的擊球初速和角度都比去年更好，目前將要專注在減少被三振次數。

總教練麥登(Joe Maddon)說，他計畫將大谷固定以指定打擊出賽，並且希望他多對戰左投，「他一旦回歸就希望他能有更多打擊機會，如果他狀況好甚至今天就會出賽。」

(中時 )