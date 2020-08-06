國民黨前主席洪秀柱今年2月開闢並主持「護憲保台論壇柱姐開講」，持續捍衛中華民國憲法，為兩岸和平發展發聲。她本週邀資深政治評論家董智森對談，兩人對第二波疫情當前，雙城論壇以視訊方式繼續舉辦給予肯定，並鼓勵國民黨執政的縣市可以學習台北市的方式。

對於李前總統逝世，董智森表示，蓋棺論定總評來說，「李登輝前總統絕對是一個小丑。」因為李講了200多遍他不是台獨，大家還是覺得他搞台獨，最後真的是台獨，還是黑金買票的始祖。過去李前總統自稱什麼「虎口下的總統」，是刻意醜化自己不喜歡的人，誇大自己當時的處境，因為軍隊早已國家化是不可能政變的，最後以「毀黨叛國」四個字作為其一生總結。

有關台北上海雙城論壇，洪秀柱表示，台北市長柯文哲繼續深化兩岸交流應予以肯定，尤其今年論壇主題訂為「城市防疫交流與經濟合作」，有助雙方在防疫的相互學習與未來的經濟合作發展。

洪秀柱表示，國民黨不能輸民眾黨，14個國民黨執政的縣市應比照台北市，在疫情時以視訊方式繼續兩岸交流；持續保持兩岸交流，也是認同兩岸應朝向和平發展者的責任。因為唯有持續交流，才能增加彼此認識，進而穩定情勢，讓兩岸得以和平發展。

董智森特別帶來多年前採訪第二屆雙城論壇的採訪證，並說了過去的小故事，表示當時看到上海還很落後，但呈現急起直追的態勢。他感嘆目前台北已經落後上海，甚至連廈門都快比不上了。

日前陸委會表示兩岸文教活動採視訊，要先向陸委會申請並不得涉及政治問題。洪秀柱表示，這樣等於限縮兩岸交流，若講述中華民國憲法的未來統一內涵，這樣算不算政治性內容？而且這些都由陸委會認定，這是在兩岸交流走回頭路，洪秀柱對此相當不以為然。

對於當前廢考監修憲問題，因為跨黨派立委涉及SOGO案，人民重新檢視把監察權交給立委們，兩人都質疑適當嗎？

洪秀柱最後以「讓這個混亂沒有是非價值的混亂時代趕快結束吧！」為這次談論議題作總結，並表示還是不放棄理想，所以還要繼續講，繼續護憲保台。

(中時 )