美國宣布將陸資App下架 遏陸企在美雲端服務 11:192020/08/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在美東時間5日公布一系列新措施，包括限制中國公司在美國營運雲端服務，並將尋求美國手機應用程式商店，將不受信任的中資應用程式下架。 綜合外電報導，蓬佩奧指責中資應用程式包括TikTok及微信，危害美國公民的個人數據，華府希望清除美國手機程式商店的中國應用程式。 蓬佩奧表示，國務院將會同商業部及其他部門合作，限制美國境內的中資雲端服務供應商，收集、儲存及處理數據等敏感資料。他又稱，美國正在確保中國共產黨不能影響海底光纖電纜傳輸資料。 (工商 ) #美國 #中資 #應用程式 #下架 #雲端服務 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國宣布將陸資App下架 遏陸企在美雲端服務 11:192020/08/06 財經 美擴大乾淨網路倡議 全面清除陸電信通訊網路服務 16:462020/08/06 兩岸 《國際產業》清掃網路 蓬佩奧：讓抖音、微信等中國app從美國下架 11:252020/08/06 財經 《國際產業》獲美國政府10億美元合約 嬌生將供應1億劑新冠疫苖 12:332020/08/06 財經 川普強壓TikTok交易還要收中間費 專家：堪比黑手黨 10:522020/08/06 國際 「前進薪生活」聯合徵才活動 8／7中彰投分署登場 15:592020/08/06 生活 中市「振興就業 週週徵才」 攜手企業聯合招募新血 16:182020/08/06 生活 巴菲特狂押這檔！7月中以來天天買 分析師大讚 11:492020/08/06 財經 IMF駐中代表：陸成唯一預計今年正成長主要經濟體 16:182020/08/06 兩岸 中大獎並非好事 70％樂透得主最終面臨破產命運 16:302020/08/06 生活 財經熱門新聞 老美這波猛追殺大陸 港媒爆川普最驚恐內幕 - 財經 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 華航業績一枝獨秀 Q2獲利24.59億元 - 財經 - 工商 巴菲特狂押這檔！7月中以來天天買 分析師大讚 - 財經 貿易戰不再是抗陸唯一選項 外資曝美追殺TikTok內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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