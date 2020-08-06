美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在美東時間5日公布一系列新措施，包括限制中國公司在美國營運雲端服務，並將尋求美國手機應用程式商店，將不受信任的中資應用程式下架。

綜合外電報導，蓬佩奧指責中資應用程式包括TikTok及微信，危害美國公民的個人數據，華府希望清除美國手機程式商店的中國應用程式。

蓬佩奧表示，國務院將會同商業部及其他部門合作，限制美國境內的中資雲端服務供應商，收集、儲存及處理數據等敏感資料。他又稱，美國正在確保中國共產黨不能影響海底光纖電纜傳輸資料。

(工商 )