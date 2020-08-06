日馳7月營收年增逾12％ 早盤大漲5％ 11:002020/08/06 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自行車零組件廠-日馳（1526）公佈7月合併營收1.21億元，年增12.3%；前七月合併營收6.34億元，年減5.79%。已被列為警示股的日馳，由於7月營收表現亮眼，今日早盤股價最高站上44.40元、漲幅約5%，成交量破6000張。 日馳已公布上半年財報，6月因認列業外收益近4,000萬元，單月EPS達0.93元，挹注第二季稅後淨利近0.8億元、EPS達1.32元，年增123.73％；上半年稅後淨利1.02億元，EPS達1.71元，較去年同期大增1.28倍。 (工商 ) #日馳 #EPS #月營收 #早盤 #合併營收 也許您會感興趣 推薦閱讀 日馳7月營收年增逾12％ 早盤大漲5％ 11:002020/08/06 財經 致伸7月合併營收57.4億元 今年次高 10:392020/08/06 財經 聖暉上半年賺9.37元 早盤股價上漲近3% 09:522020/08/06 財經 華宏7月自結合併營收9.04億元 創近5年同期新高 09:172020/08/06 財經 股市短波－智伸科 7月營收創單月新高 04:102020/08/06 證券．權證 台虹7月營收雙增 09:472020/08/06 財經 聚陽7月營收年增4.5％ H2樂觀 04:102020/08/06 證券．權證 大量科技營收回溫 累計前7月年增2％ 09:472020/08/06 財經 穩懋喜迎旺季 7月營收雙率雙升 04:102020/08/06 證券．權證 亞德客、氣立 7月營收報捷 04:102020/08/06 證券．權證 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 - 財經要聞 - 工商時報 美陸貿易戰選邊站 老謝：印度可能成為下個世界工廠 - 財經 包牌爽中15億！彩券在台新正妹員工手上 名字呼之欲出 - 財經 巴菲特狂押這檔！7月中以來天天買 分析師大讚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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