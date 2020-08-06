自行車零組件廠-日馳（1526）公佈7月合併營收1.21億元，年增12.3%；前七月合併營收6.34億元，年減5.79%。已被列為警示股的日馳，由於7月營收表現亮眼，今日早盤股價最高站上44.40元、漲幅約5%，成交量破6000張。

日馳已公布上半年財報，6月因認列業外收益近4,000萬元，單月EPS達0.93元，挹注第二季稅後淨利近0.8億元、EPS達1.32元，年增123.73％；上半年稅後淨利1.02億元，EPS達1.71元，較去年同期大增1.28倍。

(工商 )