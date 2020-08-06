美國農業部（USDA）在美東時間5日表示，美國民間出口商向中國出售了19.2萬噸大豆。這是7月27日以來，USDA首次證實的對中國大豆出口。

路透報導，中國在最近幾周加快了對美國糧食和油籽的採購。自7月10日以來，中國已購買了近520萬噸美國玉米、近250萬噸大豆和32萬噸硬麥。

不過受全球疫情影響，中國的採購進度遠不及達到第一階段貿易協議第一年目標所需的速度。中國的農產品進口量增幅達不到滿足2020年採購目標365億美元所需的50％。

(工商 )