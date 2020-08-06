美農業部證實 陸採購19.2萬噸美國大豆 11:002020/08/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國農業部（USDA）在美東時間5日表示，美國民間出口商向中國出售了19.2萬噸大豆。這是7月27日以來，USDA首次證實的對中國大豆出口。 路透報導，中國在最近幾周加快了對美國糧食和油籽的採購。自7月10日以來，中國已購買了近520萬噸美國玉米、近250萬噸大豆和32萬噸硬麥。 不過受全球疫情影響，中國的採購進度遠不及達到第一階段貿易協議第一年目標所需的速度。中國的農產品進口量增幅達不到滿足2020年採購目標365億美元所需的50％。 (工商 ) #全球 #中國 #USDA #美國 #大豆 也許您會感興趣 推薦閱讀 股價指數期貨贏家專欄－美科技股財報佳 那指創新高 04:102020/08/06 證券．權證 凝聚共識對外 宣傳戰謹慎拿捏 04:102020/08/06 話題觀察 上將去世成抗美符號 陸高調宣傳 04:102020/08/06 話題觀察 白宮下一步 傳對微信開刀 04:102020/08/06 財經要聞 比爾蓋茲：不對TikTok採敵意舉動 04:102020/08/06 財經要聞 王毅喊話 隨時可與美重啟對話 04:102020/08/06 兩岸要聞 團結反制美 陸強化影視宣傳 04:102020/08/06 話題觀察 遭控侵權 聯想恐禁入美國 04:102020/08/06 全球財經 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 04:102020/08/06 財經要聞 微軟收購抖音國際版TikTok 傳出價9千億 08:162020/08/06 國際 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 包牌爽中15億！彩券在台新正妹員工手上 名字呼之欲出 - 財經 遭日媒點名買這家晶片商 台積電回應了 - 即時 打敗高通 聯發科晶片 稱霸大陸市場 - 財經要聞 - 工商時報 老闆別暗爽！疫情過後 8成台灣人工作願更拚 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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