「報告班長」庹宗華二登《飢餓遊戲》下場有點「慘」，經過第一次的洗禮，庹宗華表示再度上節目是為了測試自己的體能，但還沒開始玩遊戲，他就已經緊張到冒冷汗，還苦笑說每次上《飢餓》都覺得很痛苦，因為當演員有寫好的劇本，但節目製作單位愛出奇招事事難預料，尤其這次錄影到林口孟飛體操運動館，要進行什麼關卡完全無法事前得知，讓他更是惶恐。

玩遊戲比的不只技巧，還要比「美感」，遊戲過程製作單位準備芭蕾舞裙讓藝人們穿上，和其他來賓相比之下，庹宗華的粉紅裝扮格外喜感，王仁甫見狀笑虧：「好像看到志村健！」身為同集最「資深」的前輩，庹宗華也享有福利，隊友特別挑「簡單」的任務讓他挑戰，光只是單腳轉圈甩彩帶，庹宗華玩完竟呼，「真的太辛苦了。」其他關卡，庹宗康又得畫畫，又要玩抽杯，玩遊戲似乎不太擅長，威風班長頓時被罵到比小兵還不如，節目預告一出在網路引發熱議，網友紛紛留言：「虎落平陽了！」、「營長怎麼降回班長啦？」讓觀眾高度期待。

許孟哲（左起）遊戲太拚，祖雄、謝薇安、孫協志、庹宗華看傻眼。（中視提供）

同集也是第二次錄《飢餓》的還有謝忻，她玩起遊戲很是投入，面對隊友王仁甫的各種要求，不計形象賣力完成，甚至前滾翻連襪子都翻到掉下來，同隊徐小可一看開玩笑說：「我好怕妳掉出不該掉的東西！」改玩跳箱遊戲時，謝忻忍不住搬出「經驗」說：「加六層要加錢耶。」孫協志也配合演出，模仿胡瓜在節目常說的一句話：「下面一位！」謝忻聽完苦笑自嘲：「我會觸景傷情。」

初為人父的許孟哲，玩起遊戲也是拚勁十足，和大腿練得「很粗」的祖雄要進行跳箱比賽，高度已經比一個人還高，為了贏，許孟哲當場「小孟哲」直接撞上跳箱，他這「蛋蛋的哀傷」讓其他來賓不忍直視，同為男生的王仁甫也直呼：「好痛喔！」大夥更為他慶幸還好女兒已經生了。《飢餓遊戲》周日晚間8點中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。

(中時 )