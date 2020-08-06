美國聯邦調查局（FBI）在5日早晨6時，帶著聯邦搜索票，對知名Youtuber23歲的傑克保羅（Jake Paul），位於加利福尼亞（California ）的住家進行突襲，原因為傑克所拍攝的影片內容牽扯到聯邦層級；雖然當時保羅本人並不在家，調查局也並未逮捕任何人，但在這次的突襲，FBI確實已自保羅家中搜出了槍枝等武器。

根據《RICHMOND》報導，傑克所經營的頻道擁有2020萬的粉絲訂閱，而他的行事作風一直以來皆備受爭議。此次疑似保羅遭牽扯到聯邦層級，被聯邦調查局持搜查令突襲家中進行調查，並從傑克家中搜出了步槍等武器。聯邦調查局發言人艾米勒（Laura Eimiller）在一份聲明中說道，「聯邦調查局（5日）於凌晨6時，對加利福尼亞的卡拉巴薩斯大廈執行搜查令，以進行一項調查。但因調查事關機密，無法透露任何細節。」

而傑克所拍攝的內容大多為惡作劇、整人企劃、生活點滴以及音樂相關影片等；據了解，傑克的鄰居對他似乎極其不滿，近年來不斷向媒體爆料他的荒唐事蹟；7月時卡拉巴薩斯市長（Calabasas）艾麗西婭·特勞布（Alicia Weintraub），就曾嚴厲批評過傑克，指責他在新冠肺炎肆虐美國時，仍舉辦派對狂歡一整晚，且未配戴口罩及保持社交距離。

另外，6月時傑克也在亞利桑那州 （Arizona）斯科茨代爾市（Scottsdale），遭到警方指控，非法入侵和進行非法集會等罪名，當時他被拍到在一家購物中心搶劫，但傑克隨後就在頻道中拍片澄清，自己只是前往該地觀看示威遊行，並未參與破壞行動。

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(中時新聞網)