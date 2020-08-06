陸生全面開放入境政策5日急轉彎，陸委會強調，因對岸的政治障礙導致政府政策喊卡。國民黨立委陳玉珍（右）6日在中央聯合辦公大樓受訪時，痛批政府提出的理由不只有雙重標準，根本就是胡說八道。（劉宗龍攝）

陸生全面開放入境政策5日急轉彎，陸委會強調，因對岸的政治障礙導致政府政策喊卡。國民黨立委陳玉珍6日在中央聯合辦公大樓受訪時，痛批政府提出的理由不只有雙重標準，根本就是胡說八道。

教育部昨(5)日宣布開放各國境外舊生全面返台，但後又突然改口排除陸生，指是兩岸方面的主管機關（陸委會）有意見，導致陸生全面開放入境政策5日急轉彎。對此，陸委會昨晚表示，上月底已開放應屆畢業陸生可返台就學，但實際入境只有10多人，還發生陸方阻撓陸生返台就學的個案，包含刁難「大通證」簽注、要求台灣學校證件不得出現「國立」字樣等，「實在難以期待陸方會同意其他陸生能順利來台。」

陸委會指出，政府基於兼顧「防疫優先」與保障含陸生在內的所有境外生受教權益的考量，於7月22日宣布開放包括陸生在內之應屆畢業境外生返台入境就學，但開放迄今已逾2週，實際入境返台陸生人數僅寥寥十餘人。

(中時 )