南韓知名男團2AM成員任瑟雍(林瑟雍)於8/1發生交通事故，導致路人因受強烈撞擊而死亡，事後經紀公司雖立即發表聲明，檢調結果也證實他並未酒後駕駛，但影片曝光他的車速再度引起網友熱烈討論。

據韓國媒體報導中指出，任瑟雍曾在8/1晚間11點50分，開著SUV休旅車行駛於首爾恩平區的道路上，當時因下著大雨視線不清，在行駛途中突然衝出穿越馬路的行人，任瑟雍因來不及剎車而撞上，雖當下他緊急採取救助並送醫，但對方卻在到院前不治身亡。消息一岀震驚整個演藝圈，所屬經紀公司Jellyfish娛樂隨後發表聲明向家屬致歉並表示哀悼，任瑟雍也因心理遭到極大的衝擊暫時停止工作。

在 Instagram 查看這則貼文 임슬옹（@lsod.d）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 29 日 上午 3:12 張貼

這兩日，網路上也流出當日的肇事影片，只見影片中男子拿著雨傘過馬路，當下閃避不及被任瑟雍所駕駛的車輛撞上，而網友看到影片紛紛留言「我只知道雨天要慢行」、「雨天這車速太快了吧」、「即使他沒有違規但不代表這車速沒問題」、「與其他車輛比他真的開很快」。

(中時新聞網)