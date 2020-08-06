為了解大學畢業生求職是否順利，社群媒體「Dcard」日前到西門町商圈進行街頭訪問，訪問畢業生找工作及就業後的職場生活。受訪的新鮮人表示，受到疫情影響，感覺工作變得很難找，也擔心碰上「超雷公司」，她列出最怕的3大地雷，包括「工作起薪低、甚至業務工作沒底薪」、「每天爆肝加班、事情做不完」及「同事搶客人搶到翻臉」，3大地雷讓網友看得心有戚戚焉，紛紛直呼「很雷+1」。

畢業生從事業務工作，擔心前輩不顧情面搶自己的業績。/圖片：永慶房屋提供

根據主計處及勞動部最新數據顯示，台灣因為疫情好轉，就業市場開始慢慢回溫，6月份的失業率3.96已比5月下降0.11個百分點。放無薪假的總人數雖在減少中，但受到國際疫情蔓延因素影響，國內製造業的無薪假人數仍持續增加，總計目前全台放無薪假人數逾2萬5千人。

勞動部發布最新職類別薪資調查，2019年大學畢業新鮮人平均起薪2萬9、碩士畢業生約3萬4左右。永慶房產集團人資部經理塗振宏指出，從今年4月到現在，每週面試人數週週破百人，其中有一半為社會新鮮人、一半為轉職者，有8成求職者都是看準「保障業務新人前9個月每月5萬元」的待遇優勢而來。

在百貨美食街上班的社會新鮮人分享入行經驗，一開始因為還不熟悉工作流程，遇到客人大排長龍時，導致太緊張不小心一直按錯收銀機，慘遭客人白眼加碎念，心情真的盪到谷底；除此之外，遇到每天加班、工作量多到做不完，甚至努力經營的客戶，還被前輩橫刀奪走，這種工作真的很難做下去。

民眾受訪時說想當教育部長，被Dcard團隊祝福「有夢最美」。圖片：永慶房屋提供

社會新鮮人剛踏入服務業，遇到沒耐心的顧客，無奈也只能往肚子裡吞。圖片：永慶房屋提供

塗振宏表示，永慶房屋致力打造「聰明工作、健康生活」的幸福職場，因此首創「彈性工作8小時」，讓經紀人可以兼顧工作與生活，不再錯過精采生活每一刻！再加上永慶房屋講究團隊合作，為新人安排專屬師父一對一指導，帶領新人快速上手。在強大的聯賣系統助攻下，經紀人除了個人獎金還能分得團體獎金，同事之間互相幫助不藏私，社會新鮮人也更有安定感及歸屬感。

永慶房屋經紀人吳孟澤立志在3年內買房子送給家人。圖片：永慶房屋提供

(中時新聞網)