《日經亞洲評論》5日引述消息人士報導，台積電和鴻海都有意投資英國晶片設計商安謀（ARM）；對此，台積電澄清表示，目前並沒有投資安謀的計畫。

日經指出，軟銀集團正與多家科技巨擘洽談，被點名的公司除了台積電、鴻海之外，蘋果、高通和輝達（NVIDIA）也是軟銀接觸的對象。軟銀於2016年前砸320億美元買下安謀，但因目前軟銀財務拮据，因此考慮賣掉這家公司。

安謀為全球超過90%的智慧型手機和平板電腦提供晶片設計架構，包括蘋果、高通、三星、華為等公司的晶片開發，都必需使用安謀的智慧財產，換句話說，安謀不必自行生產晶片，而是透過授權晶片設計架構給大廠來獲利。

消息人士指出，台積電和鴻海對投資安謀也表示有一些興趣，相較之下，輝達更積極，希望完全收購安謀，而非單純取得大量股權。

不過，台積電否認日媒報導傳聞，澄清目前公司並無投資安謀的計畫。

(中時新聞網)