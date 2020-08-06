昇陽半導體(8028)7月營收1.97億元，比8月低點反彈6.63%，但年減21.54%。今年因疫情影響總體經濟欠佳，連帶晶圓薄化需求延遲，前7月營收14.05億元，年減6.69%。

昇陽半有晶圓薄化及再生晶圓兩大業務，雖晶圓薄化接單受疫情影響，但晶圓代工大廠對再生晶圓需求仍強，因此依既定計畫擴增12吋再生晶圓產能，將為下半年營運增添成長動能，全年營收仍力拚持穩。

目前昇陽半導體再生晶圓產能滿載，將於第3季底至第4季初大舉擴產25%，將為營運注入成長新動能。

昇陽半預計2020年資本支出將達到14.1億元，主要用於再生晶圓擴產。公司目前再生晶圓月產能約24萬片，預計再增6萬片，新產能最快將於本季底開出，屆時月產能將自24萬片擴增至30萬片規模。

法人預期，隨著再生晶圓新產能開出，將為昇陽半導體營運注入成長新動能，未來總體經濟好轉，晶圓薄化需求回溫，昇陽半導體營運可望將重返成長。

昇陽半的晶圓薄化業務方面。今年以來，受新冠肺炎疫情影響功率半導體需求，前7月合併營收比去年同期新高下滑逾6%。目前來看，疫情影響手機等終端產品需求，整體下半年晶圓薄化接單能見度不明朗，公司期許晶圓薄化業績表現下半年可以比上半年好。

(時報資訊)