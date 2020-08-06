代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，7月分數為34.4分，比6月份略增0.7分，分數連五個月上揚，且續創今年以來新高，對應燈號則已連續三個月站穩黃藍燈。風向球六大構成項目中，看屋來客組數上揚，其他五項分數則持平。住展雜誌研發長何世昌表示，新建案市場因買氣穩定，建商推案量能居高不下，再加上不少指標建案趁暑期推出銷售活動，成功吸引大量人氣，使風向球分數持續往上攀升。

何世昌指出，今年房市可謂風雲變化，在疫情爆發當下，多數消費者還等著建案跌價、或想大幅殺價。但孰料不過短短幾個月時間，一般消費者不僅大幅殺價沒機會，因投資需求出籠帶動房價上揚，房價就像變了心的女友，回不去了。消費者不僅殺價不成，反而被逼著要加價才能買到房子，箇中原因就是預售屋轉售風潮再起，手腳慢的消費者只能買轉售戶，購屋成本自然會墊高。

何世昌認為，展望接下來的市場，因美國正討論第二輪紓困方案，大灑幣政策暫時不會改變，而美國狂印鈔將加重新台幣升值壓力。在這種情況之下，預料到年底前台灣央行也不會收緊資金，國內房地產活絡的動力將持續下去。

經過520檔期旺季推案潮之後，7月預售屋推案量能依然強勁，約有700億左右大量，而7月新成屋則略增至8百戶。在新建案市況方面，7月風向球追蹤的指標案平均來人組數續升34.7組／週，比6月（29.5組／週）成長5.2組／週，來人組數再創今年以來最高點。在買氣方面，7月風向球追蹤的指標案成交組數升至2.2組，比6月份（2.1組／週）微幅增加0.1組／週。

(時報資訊)