光學鏡頭廠大立光(3008)7月合併營收46.12億元，優於公司原預估。大立光表示，8月拉貨動能與7月差不多，有機會好一點，美系外資報告給予大立光「建議加碼」評等，目標價4600元，今天大立光股價也強勢大漲，站上4100元關卡。

儘管智慧型手機市場需求受到全球新冠肺炎疫情持續延燒、華為新禁令、中印關係緊張等因素影響旺季不旺，但非蘋智慧型手機品牌廠新機齊發，且受新冠肺炎疫情延遲數周上市的蘋果新機陸續啟動拉貨，讓大立光7月合併營收擺脫6月低點，7月合併營收46.12億元，雖然年減15.17%，但月增11.51%，優於公司原預估的「7月拉貨動能與6月差不多」，前7月合併營收為304.77億元，年成長3.87%。

由於部分客戶開始拉貨，大立光表示，8月拉貨動能與7月差不多，可能有機會好一點。

目前大立光不僅7P及8P新產品已開始出貨，9P產品亦可望看到客戶在下半年設計導入，充分展現大立光在高階鏡頭領先地位。

美系外資在大立光公布營收後發布最新報告，大立光7月合併營收優於預期，且公司預估8月有機會連續成長，較之前公司釋出7月及8月拉貨動能差不多更好，預估大立光第3季合併營收將達165億元，季增30%，年減10%。

美系外資認為，雖然今年鏡頭升級延遲，但升級趨勢仍然存在，儘管仍無法確定2021年華為高階手機銷售量，但看到大立光可望受惠於2021年更多潛望鏡頭設計及防手震兩個主要升級趨勢，給予大立光「建議加碼」評等，目標價4600元。

(時報資訊)