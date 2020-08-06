IC測試載板廠雍智科技（6683）受惠旺季測試載板需求持續暢旺，帶動2020年7月合併營收「雙升」改寫歷史次高。由於第二季營收已連2季創新高，法人看好獲利可望同步締新猷，在營運動能持續暢旺帶動下，第三季營收、獲利可望同步再創新高。

雍智7月22日股價衝上415元新高，1個半月波段漲幅高達85％，近日漲多修正、拉回326元後再度震盪走揚。今（6）日開高後一度上漲2.12％至362元，惟隨後受賣壓出籠拖累，早盤走跌翻黑、下跌1.83％至348元。

雍智2020年7月自結合併營收1億元，較6月0.94億元成長6.69％、較去年同期0.84億元成長達19.54％，改寫歷史次高。累計1～7月合併營收6.42億元，較去年同期4.65億元成長達37.94％，續創同期新高。

雍智日前公布5月自結稅後淨利0.31億元，月增達18.69％、年增達66.85％，每股盈餘（EPS）1.15元。合計4～5月稅後淨利0.57億元，年增達97.21％，每股盈餘2.11元。由於第二季營收再創新高，法人預估每股盈餘約2.7元，可望同步改寫新高。

投顧法人認為，受惠台系客戶產品位處上升周期，5G系統單晶片（SoC）市占率提升、WiFi 6及真無線藍牙耳機（TWS）前景可期，將帶動雍智5G、射頻測試相關IC測試載板需求。預估2大台系客戶約可貢獻明年營收達15％，帶動IC測試及老化測試載板成長。

此外，投顧法人認為，雍智的新探針卡設計專案因設計認證程序較長，上半年對營收貢獻比重不高、預期下半年將提升，成為另一挹注營運成長動能，看好第三季營運動能續旺，營收、獲利可望再創新高。對此，雍智不評論客戶及法人評估財務數據。

(時報資訊)