大陸四大國有銀行正在深圳等地大規模測試數位錢包應用程式，為數位貨幣正式落地進行測試準備。

21世紀經濟引述消息人士報導，數位貨幣由人民銀行牽頭進行，各家銀行此前數月已就落地場景等進行測試。目前部分大行員工已開始用於轉賬、繳費等場景。

消息人士指出，人行數字貨幣可實現充值、提現、轉賬、掃碼消費等，其中轉賬僅憑對方手機號就可以進行，並正在測試無網路轉賬功能。但線下消費管道非常有限，在消費上還沒有太多的應用。

消息稱，近幾日，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行四大行同時內測「數位人民幣」電子錢包，考慮到系統負荷等原因，目前還屬於內測階段。

據悉，四大行正大規模測試「數位人民幣」App，註冊App需在四大行中一家開立數位錢包，並分別連接各銀行賬戶，用戶可將資金充值入錢包。充值方式可選擇網銀充值、綁卡充值等。但人行數位貨幣仍在內部研發和測試階段，具體推出沒有時間表。

(工商 )