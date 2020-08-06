入境普篩因有地方首長提出建議引發關注，但行政院長蘇貞昌上午表示，政府現行所採取的「入境時，有症狀就採檢，無症狀，則一律要進行居家檢疫14天」，從過去這一段時間以來，一直發揮很好的成效，所以目前這樣的防疫做法，不會調整。

蘇揆表示，近來外界因為零星個案而有提出「入境普篩」建議，不少首長也都相當關心，但根據中央流行疫情指揮中心專家會議討論分析大多認為，由於台灣疫情控制得宜，我們的社區相對其他國家確實安全，目前國際上採取入境篩檢的國家，都是疫情相對嚴重者，而我們現行所採取的：「入境時，有症狀就採檢，無症狀，則一律要進行居家檢疫14天」，從過去這一段時間以來，一直發揮很好的成效，所以目前這樣的防疫做法，不會調整。

蘇揆並說，反而是如果入境一律進行普篩，會存在當下病毒量過低，不盡然都能檢驗出，也就是「偽陰性」的可能，在這樣的情況下通過普篩，心防鬆懈後不做好居家檢疫，就進入社區自由活動，反而更可能造成社區的防疫破口。

(中時 )