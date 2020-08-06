台中市前議長張宏年全家因服用中藥保健導致鉛中毒，他的兒子張彥彤上午公開說明，在律師的陪伴下、表示將對盛唐中醫診所院長呂世明提出殺人未遂告訴；張彥彤表示，父親中毒情況最嚴重，初估腦部受損至少4成，呼籲曾到大唐、盛唐系列診所就診的民眾都應檢驗血液重金屬濃度。

在律師張繼圃陪同下，張彥彤拿出刑事告訴單及他曾服用藥包的檢驗結果，表示要對呂世明提出殺人未遂告訴，他表示，光是自己近來服用的藥包檢驗結果，鉛濃度高達9877PPM、最高時還高達1萬5280PPM，藥中含汞濃度則達到1616至2553PPM，都比標準值30以下超標很多。

張彥彤說，目前父親、母親及姊姊都還在住院治療，每天要施打3次解毒劑，其中，父親在接受治療後意識清楚許多，他自述，之前意識不清楚時，感覺自己就像被禁錮在植物人的身體中、無法表達。現在父親可以講話了，還會坐著輪椅到母親病房說「加油！」、「我愛你！」

張彥彤說，醫師評估父親腦部受損嚴重，至少損害達4成，但真正受害程度要等到血液中鉛濃度恢復正常才能檢驗確定；醫師也提到他與姊姊的生育功能可能受影響。

張彥彤氣憤表示，誇張的是，他7月15日第二次住院時，就拿出藥包給衛生局檢驗，當時結果還沒出爐，父親7月20日再到診所回診時，呂還一度說「被衛生局找麻煩，我是合格的」，希望父親幫忙去走後門。

(中時 )