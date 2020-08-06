台北地檢署偵辦立委集體貪瀆案，向台北地院聲押立委趙正宇及前立委徐永明，卻被裁定分別以100萬及80萬元交保，北檢認為趙、徐有羈押禁見的必要，6日就2人交保裁定提出抗告。

趙正宇是8月2日由北院裁定100萬元交保，檢方不服依法須在5日內提抗告，今天是最後期限，檢方決定將趙、陳2人的抗告同時提出。

北院裁定趙正宇交保的理由認為，趙正宇的辯解與檢方提出卷證情不相符合，有違常情，全案仍有待檢察官追查釐清，確有勾串、滅證之虞，但考量已裁准羈押林家騏，依檢方目前偵查進度，縱未羈押趙，對後續偵查妨害應非鉅大，故准以100萬元具保，並限制住居、出境、出海；同時，趙目前有固定住居處所，自承與家人同住，關係密切，卷內亦無其他被告有逃亡可能事證，不足以認定有逃亡之虞。

徐永明裁定交保理由則是，依檢方目前提出的事證，僅能認為涉犯期約賄賂，且金額不明，並無金流追查問題，且期約案件發生時間較近，所為行為明確單純，故裁定交保，未限制出境及限制住居。

(中時 )