陸軍六軍團位於新竹某聯兵旅戰車營一名吳姓戰車副車長，因為負債累累，為了求現金還債，竟異想天開將部隊訓練以及演習內容，以手機拍攝後在網路販售，據了解曾有不明人士與吳員接觸洽談，但吳員卻獅子大開口要價百萬，遭對方以「價值不高」打槍，但檢方偵將持續追查吳員是否涉及共諜行為，或是有與特定人士接觸。

吳員接受偵訊以5萬元交保，但是卻籌不出保費，由檢察官責付給部隊看管。過去重大軍中洩密，或是共諜案都直接由高檢署偵辦，但吳員僅由地檢偵查，且最後以5萬元交保甚至責付部隊，顯示他所販售的計畫內容等級不高。

據了解，吳員隸屬於新竹聯合兵種戰車營，目前擔任副車長，也是部隊招募人員，他因為負債累累，竟然異想天開拍攝漢光演習計畫，想要上網拍賣賺錢，但是他利用Line群組兜售時，被同袍發現後，隨即向長官檢舉，長官驚覺此事，趕緊通報保防單位，轉通知憲兵隊處理。

憲兵隊逮住吳男後，7月17日送往桃園地檢署偵辦，檢察官訊後以妨害祕密等罪嫌，諭知5萬元交保。知情人士指出，該副車長僅是士官層級，獲得資料應是所屬單位的機動路線圖、工作圖等，研判機密價值有限。

不過軍方對該起洩密案也相當重視，雖然掌握該男子是意圖販售給民眾，但民眾購買用意，是否涉及間諜案等，都還在釐清中。國防部則發出聲明，指此案透過官兵檢舉反映與查處，顯示官兵具備保防安全警覺。針對洩密違法情事，秉持「毋枉毋縱」原則，一律依法移送司法機關偵辦。另持續加強國軍人員保密及法紀教育，確維國家安全。

(中時新聞網)