美國總統川普即將派衛生部長阿札爾Alex Azar來台，蘇揆上午在行政院會表示，這是台灣防疫被世界肯定，他要感謝國人共同努力。

行政院發言人丁怡銘轉述，阿札爾將於周(9)日訪台，代表川普總統晉見蔡總統，並拜會外交部衛福部，並與防疫新冠肺炎的醫護人員、專家學者進行會談，參訪口罩國家隊，就對抗疫情部分交換意見，深化台灣醫療研發、供應鏈安全，及全球衛生議題上合作。

蘇揆說，阿札爾來台要和衛福部官員、相關的口罩製造工廠互動、參觀，以肯定台灣的防疫成功，並且感謝台灣能夠在最需要的時候，提供口罩給美國的官員、醫療人員和民眾。

蘇揆表示，阿札爾此行也特別要來和相關的防疫工作同仁交換意見，進一步要來促進兩國有關疫情資料、疫情的後續相關所有需要的防疫措施資源等，進行相關合作、互惠，這都是今天台灣被世界肯定的地方。

他說，能夠有這樣的成果，他非常感謝國人同胞，大家展現在急難中同舟一命，大家展現台灣人的高水準，大家展現整個團結合作，不但顯現高貴情操，而且遵守規範，大家做得非常到位。

阿札爾,行政院,蘇貞昌

(中時 )