會有好命格被誤會，傻傻期待卻只得到傷害，當然也有看起來很差，卻風雨生好運，災難見黃金的格局。

如果仔細看所謂很差的格局，跟好格局往往只是一線之隔。依照古今看法落差很大的情形來看，對古代來說不好的，往往對現代而言很好。從古代的角度來說，蔡依林這類歌舞名伶，完全就是個不入流的工作，甚至是個被拒絕明媒正娶的人，在現代卻完全不是這麼一回事。所以，所謂爛格局跟好格局，對我們來說會有認知上的問題，也會因此產生誤會，甚至讓我們在算命的時候，不但無法解決自己的困境，反而更加糟糕。因為依照古書上的錯誤解讀，人生根本不存在希望，動不動就叫我們往僧道路線走，反正倒楣到某個程度就出家，窮困到某個境界就修道，說得好像出家修道就可以不愁吃穿，沒有煩惱一樣。

我們來看看所謂的爛格局，通常具備怎樣的條件、有怎樣的困難，讓我們覺得人生無希望，忘了其實江湖無難事，只怕有心人。

困難一：所謂爛格局，簡單來說就是煞、忌很多。

為什麼呢？別忘了在古代怎樣才算好命？一帆風順且事事如意。雖然這樣的狀況很多時候就是一事無成，但是我們也會用「沒有壞事就是好事」來安慰自己。可想而知，在明清兩代的價值觀裡，生活安穩很重要，安穩之餘來點化祿、化權，那就完美了。而所謂煞、忌，說的就是四煞星跟化忌。

紫微斗數把四煞星當成人們最原始的基本獸性，以及因此衍生出來的情緒。人類之所以有聞名的建構，就是因為我們壓抑了獸性，甚至在適當時候利用了獸性。

四煞星代表的正是一股原始的力量，無論是擎羊的果決與固執，或者陀羅的糾結與舉棋不定，火星的衝動與熱情，或是鈴星為了目標可以發揮的堅忍與自我折磨，這樣原始的情緒，如果太多了，會讓自己受情緒控制，反而失去了主星可以給予的好力量。

就像太陰天同同宮，本來都是桃花星，願意照顧人又善良，還不跟人爭執，這時候若加上擎羊在裡面，希望為人好、為人著想的個性，就變成很固執地希望別人照他的意思做，原本的好組合可能因為擎羊的固執而被破壞，如同為了孩子好，所以逼迫孩子用功念書學才藝的媽媽一樣。但是以太陰天同來說，對面一定是空宮，所以如果只是擎羊星跟太陰天同同宮，可能只是固執，因為對面是空宮，把太陰天同借過去，至少在對宮還可以對外展現一下太陰天同的溫柔跟善良，對內還可以思考是不是對自己的想法太過堅持。可惜如果因為運限的關係，對面的空宮進來一顆大限的擎羊星，就連借過去的機會都沒有了，一旦堅持就固執到底，自然而然變成不好的組合。

因此，所謂爛格局，通常都是因為受到這些煞星影響。還有一個是化忌，化忌是種空缺感，所在宮位會有讓那個宮位覺得空缺的問題，例如化忌在夫妻宮，對感情覺得空缺，再搭配上哪一顆星化忌，就可以知道化忌的情況如何，這在《紫微攻略 2》中有許多詳細的描述。當然，很多時候我們若有空缺就會努力，不過如果遇到煞星，不但很衝動、很固執，還覺得自己很空缺，不斷受到不理性的思考影響，當然容易做出不對的事，所以如果天生有這樣的組合，當然人生也會比較不順利。

困難二：不對的主星組合也讓人很頭痛。

各種主星都有自己喜歡的狀況，以及希望擁有的搭配，如果沒有這些組合，狀況當然就不太好，就像一輛跑車也要有好的輪胎，否則只有好引擎沒有好的輪胎跟煞車，就是等著出車禍，反而不好。每顆主星都會有這樣的情況，需要有好的主星跟輔星來搭配，以及自己擁有需要的組合。

例如天相星，好好地跟天梁星放在隔壁，如果天梁星化祿，還可以蹭一下運氣，來個「蔭祿夾印格」，感覺就像錢從天上掉下來，雖然不見得掉得多，但總是比加上化忌跟擎羊的「刑忌夾印格」犯官非好多了，所以每顆主星有他所不喜歡的事情，遇到了就不太好。

又例如「日月反背格」，太陽跟太陰重視亮不亮的問題，都不亮當然不太好，雖然有機會在適當的組合下反而不錯，但是通常都不太遇得到那個組合，只會有太陽太陰沒力的問題。

困難三：空劫星的可怕，這是許多爛格局會提到的問題，不過也是古書裡面 給予的陷阱。

空劫星在我的部落格文章跟許多著作都曾提到，這也是因為古代價值觀跟現代不同的問題，以及看著古書很多人無法理解，說的都是星曜，但實際上紫微斗數中各種星曜其實彼此是有區分的。有一種星曜不會影響主星、輔星，卻是單純地影響宮位，空劫星是一種，長生十二星也是一種，這都是只對應宮位產生影響，因此會出現一些小問題。

在華人的思考中，只要是不能擁有的，都算不好，努力許久但沒有成果也不好，但是如果老公努力追小三，努力很久卻一事無成，這難道不是一件好事嗎？如果本來要開刀，最後檢查結果卻不需要，這不是一件好事嗎？但是我們因為自我價值觀的直觀態度，去直覺認定這是不好的事，卻忘記了，其實紫微斗數上所有的星曜，說的都是中性的事，最後結果就會像古代文人的價值觀認定下，覺得所有宮位組合遇到空劫星就不好。更別說在古書上分為天空、地劫星兩顆星，但是近代因為加入另外一顆天空星，所以把它改成地空、地劫星。這樣一改，也造成許多人誤認為現代排盤軟體上的天空星是古書那一顆，因此誤會、甚至影響許多老師都教錯了。

困難四：男女價值觀不同。

在古代，認為男人可以做的，女人不見得可以做，所以古書上許多所謂不好的格局，會因為男女產生不同價值判斷。

困難五：本命盤和運限盤的不同。

最後一點則是跟好格局一樣，我們必須區分是本命盤天生能力不好、倒楣的問題；還是運限盤才會出現、因為時運不佳才產生的問題。

這一點無論在好壞格局的判斷上，都很重要。但這通常也是初學者很難區分的。說到一輩子事情的是本命盤，說到一個時間的是運限盤，例如前面說的「刑忌夾印格」犯官非，人不可能一出生就犯官非，難道是因為偷看幫你接生的護士嗎？還是在坐月子中心偷了護士的錢，小小的手手做不到，幼幼的心靈也只在乎喝不喝得到奶，因此都不可能會有這樣的情況，所謂犯官非，說的當然就是運限才會出現，並且一樣要有相對應的宮位。

在了解這些所謂爛格局之所以爛的原因之後，就可以發現，其實爛格局也有好處。

(本文摘自/《改運之書‧格局篇：經營自己、找到助力、善用煞忌、創造吉化，超前布局！》/時報出版)

《改運之書‧格局篇：經營自己、找到助力、善用煞忌、創造吉化，超前布局！》/時報出版

(運勢)