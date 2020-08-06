去年4月PTT爆出「財團法人農漁會南區資訊中心網路銀行」出資給中國買臉書粉絲專頁，與前立法院長王金平、前高雄市長韓國瑜有關；南農中心提告誹謗後，台北地檢署查出PTT發文的IP又來自楊蕙如。國民黨革實院長羅智強在臉書痛批「又是謝長廷愛將楊蕙如」、「民進黨沒網軍就沒法治國了嗎？害死蘇啟誠還不夠嗎？」羅智強發文兩小時，按讚就破萬人。

楊蕙如先前因涉嫌操作網軍帶風向侮辱駐日代表處，被台北地檢署依妨害名譽罪起訴，全案正由北院審理中。而去年4月PTT網爆南農中心出資給中國買臉書粉絲專頁，經南農中心提告誹謗後，檢警查出 PTT發文的IP位置又來自楊蕙如。

不過北檢指出，雖然楊的發文不符事實，但文中質疑對象是韓國瑜、王金平等人，並非責難南農中心，因此不須傳喚楊蕙如，也因不構成犯罪，將楊蕙如不起訴處分。

羅智強上午在臉書發文大歎「又是謝長廷愛將楊蕙如」。他也大酸，親愛的民進黨，沒有專發假訊息的網軍，就沒法治國了嗎？害死蘇啟誠還不夠嗎？

羅智強這則發文，兩小時就有破萬人按讚，留言達700則。有網友留言「因為並不構成犯罪，將楊蕙如不起訴處分…遊走法律邊緣只是時候未到」、「只要背景是綠的，怎麼都方便操作，綠幕真的好用。」

(中時 )