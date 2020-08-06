「股神」巴菲特（Warren Buffett）執掌的波克夏海瑟威自7月中旬以來，天天加碼第二大持股美國銀行（Bank of America），累計已砸下20.7億美元（約新台幣612億元），持股比例升至11.9%。
外媒報導，根據申報資料顯示，波克夏在7月31日至8月4日以3.37億美元買進1360萬股美國銀行的股票；而自7月20日起，波克夏每個交易日都買進了美銀股票，加碼共約8510萬股，目前手中已有10.3億股，是美銀最大的股東。除了美銀，波克夏也持有其他銀行類股，包含富國銀行和摩根大通等股票。
在波克夏的股票投資組合中，美銀是僅次於蘋果的第二大持股。美國銀行今年以來股價下跌近30%，近期略有回升。
富國銀行分析師Mike Mayo對此表示，巴菲特近期瘋狂抄底美國銀行的股票這個決定是正確的。他說，我們認為在未來18~24個月內，銀行股可能會成長50%。
文章來源：Top analyst Mike Mayo says Warren Buffett will be proven right with bank stocks set to rally 50%
(中時新聞網)
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