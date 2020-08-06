病友用塔羅牌幫民眾算命。（圖／天性成骨不全症關懷協會提供）

48歲的程健智身高只有123公分，體重43公斤，是台灣最矮的司機，大家都叫他百九(意指他身高190)。目前和一群先天性成骨不全症病友，在啟元文創郭紘志執行長的協助下，由塔羅牌小熊老師、及IVY老師教導，授課三十個小時，讓每個病友都能習得一技之長，展開事業第二春。

先天性成骨不全症關懷協會理事長程健智罹患先天成骨不全症罕見疾病，平常於雲林開無障礙計程車為業，但因為今年疫情的影響，待在家裡的時間變多，卻也因為在家被電線絆倒手又再度了開刀訂上鋼釘，沒想到程健智卻樂觀表示，這大概是上天要我好好在家休息吧！

程健智常鼓勵罕見疾病殘障人士，勇敢面對人生，還結合社會資源幫助罹患「成骨不全症」的患者及家屬，尋找良好的醫療管道及社會資源，提供病友彼此交流、分享彼此的經驗，進一步讓這些孩子多接觸人群，幫助他們在人格成長上，不會有自卑、自閉的現象發生。

塔羅老師吳烽麟（小熊），超過6000人次的占卜經驗，是美國塔羅協會ATA的認證老師，目前擔任啟元文創專任塔羅講師，以及知名塔羅粉絲團「小麥與熊」創辦人。吳烽麟老師表示，從事身心靈產業將近五年多的時間，大部分的人心事都無法正確跟即時的表達出來，造成內心深處的痛苦，深信塔羅是協助他人療癒很棒的工具之一，透過牌卡反射出心靈的狀態並知道未來走向去思考如何活用在生活上，面對問題、面對生活。

吳烽麟老師說，這次課程不只是病友們獲得收穫，以為只是單純的教導他們塔羅這項工具，使他們擁有新的謀生工具，卻意外被他們的生命熱情感動！每一堂課程的討論都充滿活力，有時感覺像是被他們上了一堂對生命有意義的新課程，或許，不久的將來就能看到在塔羅之旅上幫助更多人面對人生，希望這些塔羅界的小巨人們，可以讓你們也感染到『人小志氣高』。

另一位塔羅牌老師蒲怡君是『蒲諮蒲信你來算！』的創辦人，本身即是東吳大學社工系畢業的她，常常會被問到從社工師轉行變命理師的故事。蒲怡君表示，自己原本也是好奇陪朋友去學命理，後來在跟朋友研究命理的過程中發現，命理不只能快速的了解一個人之外，也可以很自然的與陌生人開啟話題，甚至在人迷惘的時候，透過具體的牌卡圖像所透露出來的訊息，去協助釐清個案本身的想法與建議，因此，才開始走上命理之路。「給他魚吃，不如給他釣竿。」蒲怡君表示，弱勢的朋友需要的不只是一個穩定的生活收入，他們更渴望的是融入群體，有一群支持自己的夥伴，因此，才會與吳烽麟向先天性成骨不全症關懷協會，發起了本次『塔羅職業班』的提案。

程健智自幼骨骼發育不全，求學過程中，同學常不經意伸手腳，就將他絆倒骨折，國小有一半時間在家調養，國中唸了五年畢業，高中只讀了一年就休學，最後還靠著苦讀取得高中同等學力，順利拿到嘉義大學獸醫系學位。高中休學那年，是程健智人生重要轉捩點，當時家裡借貸從事養殖業失敗，欠下債務，父母帶著他到台北賣小吃，一天工作十三個小時，償還龐大債務。一連串的遭遇淬煉他過人的意志，他克服了先天不足，長大後考上計程車駕駛，幫忙改善家計，也立志當個『無障礙計程車司機』來幫助行動不便的病友。

程健智說到自己身為『成骨不全症』患者，對整個家庭來說，是個非常大的負擔，但每次看到父母親都是用很正面的角度來看待時，自己就會變得更堅強，即便病痛纏身還是要勇敢活下去。想在父親節前夕來對已經過世的父親說：『生下我不是你不好，生下我是為了讓這個世界多了一個有用的人』。程健智還說自己在16歲以前不知道自己罹患的是「先天性成骨不全症」，當時因為有勞保的關係，我到了台北榮總看病，當時醫師跟我說，你罹患的是『成骨不全症』，在過去30年前醫療尚未對這類疾病有充分了解時，醫師曾跟我說我活不過25歲，從那天開始我開始尋找生命對我的意義。

社團法人先天性成骨不全症關懷協會程健智理事長表示，人生常常給你很多意想不到的考驗與難題，希望透過學習塔羅牌的過程，協助病友探索自我，增加一技之長，也能在自己面對人生重大的難題時，學會如何去面對及處理。其實，有很多病友也很想成為一個可以幫助別人的人，所以化身塔羅占星師，期許自己未來也能成為一個有名的塔羅牌老師。非常感謝吳烽麟及蒲怡君這兩位老師的熱心教導，甚至有部分病友在開課之前，已有大批親友排隊等著病友學成，為他們指點迷津，目前老師及協會也在積極協助病友洽談後續在咖啡廳駐點的塔羅服務工作，期待病友可以透過塔羅牌開拓另一片天空。

(中時 )