晶圓代工廠世界(5347)第3季需求續強，看8吋晶圓代工產能仍緊俏，預計第3季營收維持第2季的高檔水準；周三在三大法人聯手買超3,076張帶動股價衝97.7元，今日於法說會後恢復平靜，股價開低走低，盤中跌幅逾4.5%，跌4.7元至93元。

世界先進公司表示，第3季需求非常強勁，產能非常緊，預期季營收將約80億至84億元，季減2.7%至季增2.1%，即有機會續創歷史新高紀錄。

世界先進第2季營收82.27億元，季增4.9%，且創新高；毛利率為33.2%，較第1季拉升2.2個百分點，稅後淨利14.82億元，增0.4%，每股純益0.9元。

為因應需求成長，世界先進董事會已通過新加坡廠擴產1萬片，預計明年上半年月產能將擴增至4萬片規模。新加坡廠今年占總營收比重將約10%。

世界先進本季持續受惠居家上班、上課所帶動的NB、平板等需求；第四季預計大尺寸4K電視需求增溫；電源管理IC亦持續受惠5G布建；今明年8吋晶圓代工產能都可能供不應求。

世界先進董事長方略於昨日法說會表示，目前8吋晶圓代工產能需求非常強勁，今年下半年也相當明顯。展望明年，根據研調機構預期，明年全球GDP年增率有望達到5.8%，只要沒有更嚴重的貿易摩擦或是疫情失控，預期8吋需求有望續強，電源管理、驅動IC、車用、功率元件有機會呈現全面性成長。

為滿足客戶對細線寬產品需求，世界先進決議新加坡廠擴產規劃，預計投入19億元，今年先執行12億元，剩餘7億元明年動支，目標明年上半年月產能將從現在約3萬片，提升到4萬片。

法人指出，在新加坡新廠貢獻逐步放大下，公司今年營收有望挑戰300億元新高，因投資新廠致成本增加，預估今年毛利率較去年下滑5個百分點以內，整體獲利可望略優於去年。展望明年，新廠效能將發揮，獲利成長幅度加大可期。

(時報資訊)