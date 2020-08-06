迪士尼強勁財報和新冠疫苗等利多消息，加上盤中新一輪刺激法案取得進展，美股三大指數收紅，僅費半小幅收低。美股續強，帶動台股開盤續強，尤其大立光(3008)、鴻海(2317)7月營收表現優於預期，台積電(2330)連續第三天開高，電子三王領軍下，台股以上漲近百點開出，不過上周低點爬升約500點後，再度出現賣壓，盤中漲幅收斂，預估今天成交金額2800億元左右。

上周二台股過高後台積電漲停打開，指數快速回測，但之後逐步收復當天的長黑K線，顯示台幣持續升值，熱錢資金流入，低檔支撐強勁，台股仍在多頭掌控，下跌空間有限。

各均線目前持續呈現多頭排列，日KD在50附近交叉向上，多方動能仍在。今天接近上周長黑K高點，指數將再度出現高檔震盪格局，10日均線仍是短線支撐位置。

近期仍在半年報及7月營收公布期間，目前主要指標股7月表現優於先前預期，引領台股強勢。不過，指數在高檔區，除了居高思危外，國際疫情干擾全球，電子業先前有急單挹注，財報優於預期，但對於下半年景氣開始有雜音，訂單能見度縮短，台股短線雖仍沿均線震盪整理，但個股表現將會有較大差異。

(時報資訊)