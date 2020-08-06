美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三宣布五管齊下的「乾淨網路」（Clean Network）計畫，以防止中國可能構成的國家安全風險，其中包括從美國應用程式商店移除「不可信」的中國軟體，如抖音（TikTok）與微信（WeChat）。

蓬佩奧表示，美國將尋求禁止「不可信」的中國應用程式，如抖音與微信，在美國的應用程式商店上架，這是「乾淨網路」計畫的一部分。

蓬佩奧在記者會上表示，如抖音與微信等母公司設於中國的應用程式，對美國人民的個資構成巨大的威脅，更何況這些app還是中國共產黨進行內容審查的工具。

蓬佩奧並表示，國務院將與商務部及國防部合作，計畫對中國雲端服務供應商在美國收集、儲存與處理資料的能力祭出限制措施。這表示，阿里巴巴、百度、中國移動、中國電信與騰訊等中國網路與電信巨頭可能受到影響。蓬佩奧表示，美國亦將確保中國共產黨不能影響海底光纖電纜的資料傳輸，同時美國政府將阻止中資電信業者連結美國民眾與企業敏感資料的機會，必要時將促請主管機構取消包括中國電信在內5家中國電信商的營業許可。

(時報資訊)