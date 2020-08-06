南韓投資人寄望美國紓困方案的進展順利，另一方面擔憂全球新冠疫情的惡化，以及南韓國內水災問題。

周四南韓KOSPI指數接續前一日牛市，以及追隨華爾街昨夜表現，上午小漲17.6點或+0.76%，為2329點。外資上午買超395億韓元(約合3335萬美元)。

儘管南韓北部連日水患，今日並已蔓延至首爾地區，然市場投資情緒保持樂觀。

美國新一輪紓困方案接近達成協議，共和黨員支持對美航空公司的薪資補助，以及主要經濟體經濟數據好表現，激勵首爾交易市場。韓股重量級市值股Kakao和SK電信優於預期的獲利表現，也刺激了市場樂觀情緒。

領頭羊三星電子上漲1.23%，暫報5.76萬韓元，晶片商SK海力士上漲0.37%。

汽車大股現代汽車更大漲5.9%，準備連續第四個交易日的上漲，子公司起亞汽車漲2.9%。

韓元上午上漲，1183.6韓元兌一美元，來到近五個月來高位。

(時報資訊)