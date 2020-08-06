外資出具聚陽（1477）報告給予「表現優於大盤」，目標價200元。聚陽最新公布7月營收22.2億元，月增3.1%，為連續第3個月走揚；比起去年同期成長4.5%，更創下今年以來單月營收年增率首度翻正。聚陽股價目前呈月線連5紅。

展望第三季，法人預估營收年增將逾1成（以美元計），營收主要受惠於品牌廠訂單優於預期，例如Target、Fast Retailing以及Gap等。第三季毛利率和營益率受惠於產能效率改善，也可望同步年增長。

聚陽7月營收年增率重回正成長，主要因為「雙引擎」帶動，隨著歐美國家解除封城後，客戶訂單回流的速度優於預期；另外聚陽趁著疫情切入口罩、防護衣的防疫用品市場，目前接單相當暢旺，出貨持續放量，也推升7月營收向上。

聚陽前6月稅前盈餘達10.85億元，每股稅前盈餘4.94元。由於隔離衣、防護衣、口罩等防疫用品毛利率較高，隨著出貨放量，推升聚陽毛利率走揚，法人看好聚陽的獲利成長將比營收成長更有亮點。

(時報資訊)