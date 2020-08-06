110輛露營車開進武陵農場陽光草原舉辦車聚活動，引發影響國家公園生態疑慮，也有遊客質疑農場管控不力。（民眾提供／王文吉台中傳真）

200輛露營車湧入武陵農場，露營區容納不下，農場不得已安排100多輛轉戰陽光草原，卻引發破壞高山生態疑慮。（民眾提供／王文吉台中傳真）

元三福斯加州號日前舉辦車聚活動，200輛露營車、700多人湧入武陵農場，露營區容納不下，農場擔心隨處停放露營危及環境及遊客安全，不得已安排100多輛轉戰陽光草原，卻引發破壞高山生態疑慮。對此雪霸國家公園管理處表示，將請武陵農場說明，若查證屬實，將依違反《國家公園法》開罰3000元。

武陵農場北谷區陽光草原平時提供遊客休憩，或工作停車、救難直升機起降等。本月1日110輛露營車陸續開入整齊停放，並舉辦車聚活動。引發民眾質疑農場控管不力，也有人質疑農場帶頭違法，影響國家公園生態。

武陵農場副場長胡發韜說明，當天有團體申請入園舉辦車聚活動，事先預訂80車位，但湧入200輛車，露營區容納不下。考量露營車隨意停放路旁、停車場，恐危及環境及遊客安全，不得已讓車輛進入草原區露營。

大批露營車長驅直入陽光草原，雪霸國家公園管理處副處長林文和表示，武陵農場是草原區管理單位，將依《國家公園法》第14條第4項違反土地之開墾或變更使用，開罰3000元。

胡發韜表示，針對雪霸處開罰，坦然接受，將陳訴意見說明。他也指出，北谷區是雪霸國家公園一般管制區域，應不致破壞生態，未來露營車數量若超過農場容納量會拒絕入園。近年露營車風行，研擬向雪霸國家公園管理處申請將北谷納入露營車場。

(中時 )