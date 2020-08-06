美國總統川普在社群媒體上發表的言論，曾多次被標註「不實訊息」、「宣揚暴力」，甚至直接祭出刪文處置，但唯獨臉書未將川普具爭議的貼文加上任何標記或刪文，一度令臉書內部員工不滿。不過，川普陣營5日在網路貼出一部川普首訪影片，其中聲稱「兒童幾乎對新冠病毒免疫」，讓臉書也首次加入封殺川普不實言論行列，稱這是傳播疫情假訊息。

據路透社報導，川普在接受《福斯新聞》專訪的影片中聲稱孩童對新冠病毒「幾乎完全免疫」，且稱「疫情不會很嚴重，看看小孩們就知道了」，但在上傳影片的同日就遭推特與臉書下架，其中臉書還是頭一次。臉書發言人表示，這支影片含有不實說法，聲稱一群人對新冠病毒免疫，「違反了我們對於新冠病毒有害的不實訊息政策」。

另外，推特也將川普已吉他的競選團隊 @TeamTrump分享的同一影片隱藏，並稱其違反了宣傳新冠疫情假訊息，推特發言人表示，川普團隊帳號的擁有者必須將影片下架，才能再度發文。

川普近期推文屢次遭推特盯上，5月26日在推特上表示「寄投票基本上就是詐欺」推文後，推特才首次在川普推文上標記要「查明事實」，並稱內容「沒根據」；關於明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白警以膝蓋壓頸致死引發當地示威後，川普在推文上要求派遣至明尼蘇達州平息當地示威的國民兵「有搶劫就開槍」，但此貼文遭推特標註「讚揚暴力」而被隱藏。

不過，臉書對於川普上述貼文並未有相關處置，臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）公開表示網路平台不應以事實的仲裁者自居，引來內部員工不滿，才讓祖克伯重新考慮審查機制。

(中時新聞網)