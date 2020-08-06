台南市衛生局長陳怡傳出不倫戀風波後，今天已經遞出辭呈，台南市長黃偉哲考量他之前車禍仍為疫情奔波，現在防疫工作又緊張情勢，工作負擔勢必會加劇，已准許辭呈。

據了解，陳怡7月起已多次口頭及書面請辭，當時理由是因為3月車禍傷及頸椎，傷勢一直未能復原，但考量仍在防疫，市長也未准辭，今天則已正式批准。

陳怡被控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書在車上偷情，鄭女的曾姓丈夫從行車記錄器得知偷情對話內容後，提告妨害家庭。但陳怡卻詭辯指稱是「鄭女在車內自慰，沒有性交」，他只是在旁陪伴，檢方也認定罪嫌不足處分不起訴。但陳怡被爆不倫戀一事已驚動台南市府高層，也重挫了陳怡「完美名醫」的形象。

59歲陳怡是心臟科名醫，原本擔任台南市立醫院副院長，2017年獲當時台南市長賴清德延攬擔任衛生局長，黃偉哲也繼續重用他。妻子則是剛接任郭綜合醫院院長的成大婦產科名醫鄭雅敏，兩人育有3名醫生兒子，一家都是醫生的優質形象，羨煞不少人。

35歲鄭姓女祕書是台南市立醫院護理師，2017年2月借調台南市衛生局擔任局長隨行秘書，結婚10多年，與丈夫育有2名女兒，不過，傳出偷情後，兩人已在2018年協議離婚。

(中時 )