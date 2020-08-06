每天清晨六點不到，清潔隊晨間掃街組隊員已集結清掃工作，面對街道旁垃圾。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

雖然疫情趨緩，但出國旅遊受限，許多人紛紛來到東部與離島等縣市遊玩，花蓮更是塞爆人潮，但暑假至今尤其週末假日，遊客散去，不僅垃圾量暴增，市容也隨處可見被隨意丟棄的垃圾，花蓮市清潔隊估計，光是7月的垃圾量就暴增近30公噸，呼籲遊客多點公德心。

隨著國內疫情趨緩，又適逢暑假旅遊旺季，報復性旅遊的人潮一波接一波，讓垃圾跟著爆量。不只7月垃圾量就增加了將近三十公噸，加上外送平台的消費習慣改變，紙碗等資源回收每天收取的量也比平時多出5公噸左右，使得清潔隊工作量比平時加重許多，人力負擔逐漸吃不消。

每天清晨六點不到，大多數人都還在睡夢中，但在花蓮市六期重劃區的石來運轉水池旁，市清潔隊晨間掃街組的隊員已集結一起，展開每天固定的街道清掃工作，打掃的範圍包括市區金三角、中正路、中華路、中山路及花蓮火車站前等街道。除了晨間掃街組之外，還有一般掃街組，他們還兼假日班的工作，就是要讓市區街道保持乾淨。

清潔隊長吳慶展說，「報復性旅遊」席捲全台及離島，隨著遊客增多，垃圾也跟著爆量。花蓮市每天的垃圾量約在65公噸左右，而在7月的全月垃圾量比去年同期增加了將近30公噸。市區觸目所及，可以看到街道上有著民眾隨手亂丟的紙杯或垃圾，甚至家庭圾垃也都出現在非垃圾不落地收取的時間。

資源回收也有爆量的情形，吳慶展指出，花蓮市資源回收量每天約有12至15公噸左右，但隨著外送平台消費習慣的改變，一次性餐具使用劇增，這半年來統計發現每天增加3至5公噸左右，且有增加的趨勢。

對此現象，店家無奈表示，希望遊客多點公德心，市民也反映，路上隨處可見喝完的飲料杯、吃剩的油膩便當盒，破壞市容，讓人厭惡，但也有遊客表示，一路上都沒有垃圾桶，呼籲地方可多設置垃圾桶。

(中時 )