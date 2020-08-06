隨著拓荒者越來越有機會搶下西區第8種子，且在季後賽首輪面對湖人，拓荒者竟把歪腦筋動到先前拒絕復賽的防守好手阿里查身上，且打算讓阿里查進入奧蘭多隔離園區，可惜根據《Yahoo Sports》記者海恩斯爆料，聯盟恐將直接否決！

本季替拓荒者打了21場，場均可拿11分、4.8籃板的阿里查，先前決定放棄本季剩餘110萬到180萬美元之間的薪水，只想回歸家庭陪伴兒子不去奧蘭多，沒想到隨著兒子監護權官司失利，他探視兒子時間有限，讓他又可以打復賽了。

畢竟假如拓荒者真的打進季後賽，且在首輪碰上「小皇帝」詹姆斯領軍的湖人，阿里查傑出且豐富的防守經驗，絕對會帶給拓荒者一定幫助，所以拓荒者才會想跟聯盟提出申請，希望能讓阿里查進入園區隔離，進而在季後賽宣告歸隊。

拓荒者的「野心」，卻可能遭聯盟打槍，根據海恩斯報導，拓荒者必須先以阿里查因為艱難釋出或遲到，跟聯盟申請進入園區，就算順利通過，聯盟也不太可能讓他上場，因為他並未列在拓荒者重啟名單，也沒在7月9日隨隊來到奧蘭多。

(中時 )