國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁（左起）與國民黨前主席朱立倫6日品嘗龍膽石斑料理，右為「蘇班長安心石斑」創辦人蘇國禎。（林瑞益攝）

國民黨前主席朱立倫6日南下為黨籍高雄市長補選候選人李眉蓁輔選，眾人一起抱起36公斤的石斑魚。朱立倫表示，這兩天李眉蓁受到一些困擾，在網路上有一些恐嚇的語言，希望警方能全力偵辦，儘快破案，不要干擾選舉。

朱立倫說，離補選只剩下8天，在整個緊鑼密鼓的狀況下，關心高雄的漁業、農業、工業，關心高雄市民的發展。他下周會再來，希望跟李眉蓁一起加油，能一步一腳印，不管是任何地方需要李眉蓁的，需要國民黨的，都會來努力。

他也希望，這兩天李眉蓁受到一些困擾，在網路上有一些恐嚇的語言，希望警方能全力偵辦，儘快破案，不要讓這樣干擾選舉，影響這次選舉的公平、公正。

至於之前跟韓粉一起上直播節目，之後還會有類似安排嗎？李眉蓁說，只要關心眉蓁的朋友，她都歡迎，但因為選舉逼近，競選總部都排得很滿，所以未來可能要照著競選總部的行程走。

此外，朱立倫也以過去推廣萬里蟳的經驗，勉勵大家。他說，因為疫情的關係，整個出口都受到影響，漁民生計發生問題，一方面需要政府幫忙，也希望全民在這期間多支持在地優秀的漁民，尤其在內銷市場方面，大家多吃龍膽石斑，多吃高雄漁會產出的、養殖的漁產品。

(中時 )