市議員楊正中抨擊垃圾問題不能繼續延燒到市場，強烈質疑主管機關坐視不管。（陳世宗攝）

台中市垃圾漲價繼續延燒，從大樓漲到市場清運量黑箱作業！水湳市場清運費高居中市第一，250多位攤商求助無門，6日由大福里長高信增帶領下到台中市議會向市議員楊正中陳情，希望能為民喉舌要求環保局正視垃圾問題，莫讓不肖投機分子趁機漲價，把「垃圾車當成運鈔車、市場攤商變提款機」。

高信增指出，水湳市場清潔費節節攀升，從8月1日起由原90元漲價至100元，已然成為全台中市收費最高的市場，市場垃圾清潔主管機關為環保局，難道環保局完全不管嗎？

高信增表示，根據水湳市場清管會的公告，因文山焚化爐老舊「要求清運業者減收15％，必須運送委由外縣市處理」；但向環保局了解後發現，環保局原意係由清運業者2擇1，顯示清運業者及清管會的公告並非屬實。

攤商代表說，去年市場清運費才剛從75元漲至90元，今年8月1日又再漲，對於小攤商而言，清運費用年年漲根本是「溫水煮青蛙」，很多人都是水湳市場40年的老鄰居，都靠在市場擺攤撐起一家的生計，被調漲都是敢怒不敢言，深怕一發表異議隔天就會沒有攤位擺。

攤商心痛的說，1個月光是清潔費用就增加到3000元，賣民生用品的都是1個10元在賣，現在又因疫情影響很多人都不到市場了，一想到再加上每月還要繳交攤位租金，直言「難道真的要攤商們生存不下去嗎？」

楊正中指出，現在很多清運業者因焚化爐維修，環保局要求減收15％的垃圾量，藉此調漲收運費用。先前有大樓垃圾費費用調漲，造成許多社區被減收甚至惡意棄單，當時他也要求環保局積極處理，不能讓清運價格被任意哄抬；垃圾問題卻繼續延燒到市場，質疑主管機關充耳不聞。

高信增及陳情攤販代表們向楊正中陳情，希望議員能要求環保局正視垃圾問題，切勿放任有心人士在外放話；藉機調漲市場清運費用，造成攤商權益受損還被當成提款機。

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(中時 )