張宏年全家鉛中毒 兒張彥彤怒告中醫院長殺人未遂 11:382020/08/06 中時新聞網 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 市議員張彥彤(右)強調將提出殺人未遂告訴。(林欣儀攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前台中市議長張宏年一家鉛中毒住院，張宏年腦部受損4成，未來恐洗腎，兒子、市議員張彥彤今天表示，已對盛唐中醫院長呂世明提告殺人未遂，後續將求償。 張宏年一家4口鉛中毒送醫，張彥彤將全家服用的中藥粉提供台中市衛生局檢驗，複驗結果和初驗結果大致相同，藥包中鉛、汞含量都超標，盛唐中醫診所醫師呂世明被依違反醫療法函送偵辦。 張彥彤說，4日已對呂世明提告殺人未遂，日後將求償。 (中時新聞網) #張宏年 #張彥彤 #鉛中毒 #殺人未遂 #呂世明 也許您會感興趣 推薦閱讀 張宏年全家鉛中毒 兒告盛唐中醫殺人未遂 11:172020/08/06 生活 廖燦昌違法核貸遠航 國民黨質疑蘇貞昌切割 10:442020/08/06 政治 詐領助理費 張肇良判2年10月 04:102020/08/06 地方新聞 涉詐助理費 黃永昌聲押獲准 04:102020/08/06 社會新聞 議員中毒案複驗 藥粉鉛汞都爆表 04:102020/08/06 地方新聞 熱門股－華擎 財報靚激勵漲停 04:102020/08/06 證券．權證 鍾瑶小三現身謝欣穎爽 04:102020/08/06 娛樂新聞 宅經濟改變食代 陸流行第四餐 04:102020/08/06 兩岸新聞 橋科二階環評 立委為農友發聲 04:102020/08/06 地方新聞 為陸發展組織被拒 工廠老董遭訴 04:102020/08/06 社會新聞 社會熱門新聞 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 情趣店驚傳鬧鬼 半夜等身娃娃「轉身看鏡頭」 131秒恐怖畫面曝光 - 社會 羅霈穎「雙腿著地躺床」＋「雙腳發黑」猝死 高大成推測死因 - 社會 女大生遭公車夾頭逆轉 發文道歉坦承自己看手機耽擱 - 社會 男向獄友借成人雜誌看後「凍未條」 偷撕3頁清涼照「珍藏」再觸法 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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