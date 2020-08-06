前台中市議長張宏年一家鉛中毒住院，張宏年腦部受損4成，未來恐洗腎，兒子、市議員張彥彤今天表示，已對盛唐中醫院長呂世明提告殺人未遂，後續將求償。

張宏年一家4口鉛中毒送醫，張彥彤將全家服用的中藥粉提供台中市衛生局檢驗，複驗結果和初驗結果大致相同，藥包中鉛、汞含量都超標，盛唐中醫診所醫師呂世明被依違反醫療法函送偵辦。 張彥彤說，4日已對呂世明提告殺人未遂，日後將求償。

(中時新聞網)